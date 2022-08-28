الارصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على هــذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 28/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي مناطق غرب ليبيا هذا اليوم ويوم الغد.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة مابين ( 33 – 37 ) مْ على المناطق الساحلية ومابين ( 38 – 43 ) مْ على الدواخل والجنوب الغربي، بينما تكون معتدلة علي أغلب المناطق الشرقية حيت تتراوح مابين ( 27 – 32 ) مْ على معظم الساحل الشرقي مع رياح شمالية تساهم في اعتدال الأجواء وتكاثر للسحب من حين لأخر على مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير الصادر عن الارصاد الجوية ان تتراجع درجات الحرارة يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي .

والله اعــــــــــــــــــــــــلم.