«إشارات تونسية سلبية» تجاه مصالح المغرب

قالت مصادر دبلوماسية موثوقة في الرباط لـ«الشرق الأوسط» إن تونس صدرت عنها في السنوات الأخيرة مجموعة من الإشارات السلبية والمواقف غير الودية تجاه ما يعتبره المغرب «المصالح العليا» للبلاد، مشيرة إلى أن المغرب قام «بمبادرات جادة وصادقة» لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، تجلت في الرسائل التي وجهها الملك محمد السادس للرئيس التونسي بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وبناء اتحاد المغرب العربي، وقيام عاهل المغرب بزيارة إلى تونس سنة 2016، أيام الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، في ظروف أمنية صعبة تعرضت فيها تونس لهجمات إرهابية، حيث جسدت مبادرة الملك محمد السادس وقتها دعماً قوياً لتونس في ظرف دقيق.وأشارت المصادر ذاتها إلى دعوة العاهل المغربي للرئيس التونسي قيس سعيد لزيارة المغرب خلال المكالمة الهاتفية التي تمت بينهما، في 16 من يناير (كانون الثاني) 2020، وهي الدعوة التي لم يتم التجاوب معها.وتحدثت المصادر ذاتها عن تجاوب «باهت» إن لم يكن منعدماً مع المبادرات المغربية، وتجلى ذلك على الخصوص في وقف الرئيس التونسي أوجه التعاون مع المغرب، وتقليص التواصل على المستوى الرسمي، إذ لم يقم الوزراء التونسيون بزيارات رسمية للمغرب، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار الاجتماعات متعددة الأطراف التي تُنظم في المغرب. وفي المقابل، لوحظت حركة رسمية مكثفة في الاتجاهين بين تونس والجزائر.

وسجلت المصادر أيضا أن «الموقف التونسي السلبي، وغير الودي في مجلس الأمن أثناء التصويت على القرار رقم 2602 حول قضية الصحراء، والذي خالف الموقف التاريخي لتونس منذ افتعال هذا النزاع، لم يكن مفاجئاً للمغرب فقط، بل للصوت العربي في مجلس الأمن»، فضلا عن استقبال الرئيس التونسي لزعيم جبهة «البوليساريو»، بمناسبة احتضان بلاده لمنتدى التعاون الياباني – الأفريقي (تيكاد)، ضد رأي اليابان، وذلك في انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، وهو ما يعتبر عملا يضر بالعلاقات القوية والمتينة التي ربطت على الدوام بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، بحسب ما تقول المصادر الدبلوماسية في الرباط.

وتضيف المصادر نفسها، أنه بدا واضحا أن تونس «أظهرت في السنوات الأخيرة، أي منذ وصول قيس سعيد إلى قصر قرطاج، ميلاً وانحيازاً للجزائر، تارة تحت الضغط، وتارة تحت الابتزاز، حيث تحاول الجزائر استغلال الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تمر بها تونس، لجرها للاصطفاف معها، في محاولة يائسة لعزل المغرب عن محيطه الجهوي». موضحة أن توقيع «إعلان قرطاج» من طرف الرئيسين الجزائري والتونسي عكس خطوة في اتجاه الاستعاضة عن مشروع إحياء اتحاد المغرب العربي بتأسيس إطار إقليمي بديل، من دون المملكة المغربية.

ويسود اعتقاد راسخ في الرباط أن النظام الجزائري يحاول استغلال الوضع السياسي غير المريح محليا وخارجيا للرئيس سعيّد، عبر تفعيل جميع الآليات المالية والطاقية والإنسانية لبسط نفوذه على تونس.

من جهة أخرى، سعت تونس دائماً، فيما يخص الأزمة الليبية، إلى الانصياع لمواقف الجزائر، الرامية إلى الانفراد بالحل في ليبيا عبر محاولة خلق إطار دول جوار ليبيا من دون المغرب. وخلصت المصادر ذاتها إلى القول إن المقصود من ذلك بطبيعة الحال كان ضرب وتقويض جهود المغرب الصادقة في هذا الملف.

وتأسفت المصادر لكون تونس «سمحت لنفسها بإلحاق الضرر بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة»، معتبرة أن الخطوة التي قامت بها غير مقبولة، واستفزازية بلا داع.

يذكر أن تونس التزمت منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الحياد إزاء نزاع الصحراء، وتواصل النهج نفسه في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وكذا الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، قبل أن يغير الرئيس سعيد نهج أسلافه، ويدق ما يبدو في الرباط بمثابة مسمار جديد في نعش الاتحاد المغاربي، الذي يوجد في حالة موت سريري منذ عقود بسبب نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر.