بويصير: تناولي للشأن الليبي يكسبني عداوات.. ومستخدم يرد: بسبب انحيازك للأمريكان

زعم المحلل السياسي الليبي، المقيم في أمريكا، محمد بويصير، أنه يعتقد أن تناوله للشأن الليبي، يكسبه عداوات هو ليس بحاجة لها، بحسب تعبيره.

وقال بويصير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أعتقد أن تناولي للشأن الليبي لا يكسبني إلا عداوات لست بحاجة إليها”، وفقالوصفه.

وأثار منشور بويصير ردود أفعال متابعيه، حيث رد عليه حساب باسم “محمد علي”، قائلا: “خليك في تكساس، جارتك نانسي تومبسون دايره حملة كبيرة ضد غريغ أبت”.

وأضاف حساب باسم سولاف صادق “لماذا أستاذ محمد هذا واجب على كل وطني بسبب موقفك راح يكون ليك أعداء ولكن ليبيا تستاهل ومشكور على كل جهودك”، ليرد بويصير عليها بالقول: “الحقيقة أنا أواجه عداوات وافتراءات من ناس لا أعرفهم تصيبني بالغثيان”.

وتابع المستخدم عاشور نصر “خلطك للأوراق وانحيازك للأمريكان والدعوة لتدخلهم في ليبيا بقوة عسكرية وتنصيب حاكم عسكري أمريكي في ليبيا هو الذي يدفع الوطنيين أن يناصبوك العداء وأنا منهم موقفك ليس اختلاف في الرأي حتى نحترمه وإنما هو موقف عدائي للوطن وضعك في خانة أعداء الوطن”.