إيطاليا تدعو إلى حماية المدنيين في طرابلس

دعا المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا “نيكولا أورلاندو” إلى حماية المدنيين وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وقال “أورلاندو” إنه فيما يتعلق بالاشتباكات المستمرة في طرابلس، تنضم إيطاليا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وإلى حماية المدنيين.

وأضاف “أورلاندو” يجب على جميع الجماعات المسلحة المشاركة وقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى مواقعها الأولية.

وتشهد العاصمة طرابلس حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.