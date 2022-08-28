مليشيا البقرة تسيطر على معسكر 7 أبريل في طرابلس 

العنوان – طرابلس

قوات مليشيا “كتيبة رحبة الدروع تاجوراء” بإمرة المليشياوي بشير خلف الله الشهير بـ”البقرة”، اليوم الأحد من السيطرة على معسكر 7 أبريل.

وأكدت مصادر عدة أن السيطرة على المعسكر تمت عقب انسحاب قوات اللواء أسامة اجويلي من المكان.

ووثق متابعون مقاطع فيديو تؤكد دخول القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إلى المعسكر.

وأودت الاشتباكات في طرابلس بحياة أكثر من 20 شخصًا، وجرح العشرات. وأعلنت وزارة الصحة عبر فيسبوك، أن إجمالي الإصابات بلغ 140 إصابة، توفي منها 23 وبينما من غادروا المستشفيات 83.

وتشهد طرابلس اشتباكات مسلحة وسط دعوات دولية بوقفها حفاظا على سلامة المدنيين، وتسوية الخلافات بين الأطراف المتقاتلة عبر الحوار.

ةظهر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في تسجيل مصور، اليوم السبت، أثناء تفقده لأحد التمركزات بطرابلس، التي تشهد منذ مساء أمس الجمعة اشتباكات دامية أودت بحياة 23 شخصا.

ونشر الدبيبة عبر تغريدة على حسابه في تويتر، مقطع فيديو يوثق تفقده لأحد التمركزات بطرابلس.

وقال الدبيبة: إن هذه “البلاد لن نتركها للأوغاد وإن مدينتا طرابلس ندافع عنها بكرامتنا وبشرف، وقد غاظهم أنها آمنة”.

وأضاف الدبيبة، أن “من يبحث عن الانقلابات نقول له زمن الانقلابات قد ولى. ومن يريد الانتخابات فنحن سنكون أول من يكون فيها”. وقال: إن “هذه البلد لا تصلح إلا بالانتخابات”.