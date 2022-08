بيتراك: المسيرة التي تم إسقاطها ببنغازي كانت تدعم ارتباطات ديبلوماسية لنورلاند

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته مجلة “ميدل إيست ومنيتور” البريطانية عن معلومات جديدة بشأن إسقاط طائرة مسيرة أميركية من دون طيار في مدينة بنغازي.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، نقل عن المتحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “أفريكوم” الملازم أول “تيموثي بيتراك” تأكيده أن المسيرة كانت تعمل لدعم الارتباطات الديبلوماسية سفير واشنطن مبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

ووفقًا لـ”بيتراك” فإن جدول عمليات الطائرة من دون طيار قد تم بالفعل عبر التنسيق مع السلطات الليبية المختصة، في وقت لا توجد فيه أية معلومات حاليًا بالخصوص. وبين التقرير أن بيان “أفريكوم” الأخير بشأن التحقيق في الأمر يمثل اعترافًا بمقاطع الفيديو والصور المتداولة للمسيرة المحطمة.

وأضاف التقرير: إن الصور والمقاطع التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية لم توضح فيما إذا كان إسقاط الطائرة من دون طيار قد تم نتيجة نيران معادية، رغم تأكيدات حول إسقاطها عبر دفاعات تايعة للقوات المسلحة.

