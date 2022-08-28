عقيلة صالح يلتقي أعضاء بالمجلس الأعلى لبحث مستجدات المسار الدستوري

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لقاء في مدينة القبة مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لبحث تقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن الحضور تشاوروا حول آخر مستجدات المسار الدستوري وسُبل الوصول إلى تحقيق توافق ليبي ليبي ينهي المرحلة الراهنة، ويمضي بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، بحسب وصفه.

ويأتي اللقاء في ذات الوقت التي شهدت فيه العاصمة طرابلس اشتباكات دامية، في محاولة جديدة من رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا والمكلفة من قبل مجلس النواب لدخول العاصمة والسيطرة عليها.