ليبيا – واكب تقريران تحليليان الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس بين جماعات عسكرية محسوبة على هيثم التاجوري وأخرى تابعة لعبد الغني الككلي “غنيوة”.

التقريران اللذان نشرتهما إذاعة “صوت أميركا” والطبعة الإنجليزية بمجلة “العربي الجديد” القطرية وتابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، نقلا عن المحلل السياسي محمد الأسمر تحليلاته بشأن الطرفين المتحاربين المنتميين لرئيسي حكومتي الاستقرار فتحي باشاآغا وتصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

ووفقًا للأسمر، يمثل ما حصل من اشتباكات عسكرية حالة من انقلاب الميليشيات المسلحة على بعضها البعض، مشيرًا إلى أن المسلحين المحسوبين على الدبيبة يحاولون على ما يبدو منع الموالين لباشاآغا من التقدم نحو العاصمة طرابلس.

وتابع الأسمر بالقول: إن الموالين للثاني يحاولون على ما يبدو الضغط على المحسوبين على الأول لإجبارهم على الانسحاب من العاصمة من خلال مقاتلتهم في منطقة صغيرة مكتظة بالسكان تبلغ مساحتها نحو 3 كيلومترات مربعة في وسط العاصمة. على حد تعبيره.

إلى ذلك قالت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺴﺘﺸﺎري معهد البحوث للدراسات الأوروبية والأميركية آية بورويلة: “الوضع العام القاتم حاليًا هو نتيجة منطقية لـ10 سنوات من سياسات خارجية وداخلية خاطئة في ليبيا وتحويل لأموالهما العامة إلى جماعات الإسلام السياسي المدعومة من الخارج من قبل حكومات متعاقبة غير منتخبة”.

وأضافت بورويلة بالقول: “إن العاصمة طرابلس محتلة منذ العام 2012 من قبل ميليشيات مسلحة رافضة لنزع أسلحتها عاملة على إرعاب المواطنين ومتورطة في عمليات الإتجار بالبشر، فضلًا عن أدوارها الواضحة في جهود تخريب مؤسسات الدولة”.

وأكد التقريران أن سكان العاصمة طرابلس استخدموا حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي لشجب عملية تصاعد العنف في مدينتهم فيما أبدى عضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية طارق المجريسي عبر حسابه في موقع “تويتر” وجهة نظر متشددة من الدبيبة وباشاآغا.

وغرد المجريسي بما حمل معان حول دخول العاصمة في حالة تأهب قصوى بينما يستعد رئيسان للوزراء غير شرعيين تم تعيينهما اسميًا، بهدف التمكين لعملية إجراء الانتخابات لبدء حرب لا هدف لها لضمان قدرتهما على تولي المناصب الرفيعة من دون منازع.

ترجمة المرصد – خاص

The post تحليلات: القتال بالعاصمة طرابلس انقلاب للميليشيات المسلحة على بعضها البعض first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية