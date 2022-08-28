إيطاليا تدعو الجماعات المسلحة في طرابلس للعودة إلى مواقعها الأولية

دعت إيطاليا الى الوقف الفوري للتصعيد الحاصل في العاصمة طرابلس، وعودة جميع المجموعات المسلحة إلى موقعها الأولية، مجددة دعوتها للحوار لتجاوز الخلافات وازدواجية المؤسسات.

وأضاف المبعوث الإيطالي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو ” على حسابه بموقع تويتر أنه على جميع أصحاب المصلحة وضع مصلحة الشعب الليبي قبل مصالحهم الخاصة والموافقة على وجه السرعة على المتطلبات القانونية والعملية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن

وجدد ” أورلاندو ” رفض بلاده الاعمال الانفرادية والاعتداءات على المؤسسات ومحاولات فرض حلول للأزمة الليبية بالقوة ، مؤكدا أن هذا لن يؤدي إلى استقرار مستدام في البلاد.

وشدد مبعوث إيطاليا لدي ليبيا على ضرورة الاحترام الكامل للسيادة الليبية ، مشيرا إلى أنّ بلاده تدعم وساطة الأمم المتحدة، لتسهيل الحوار الضروري والعاجل لتجاوز المأزق الحالي حسب تعبيره.