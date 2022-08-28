الحبيب: لا خيار ولا قرار إلا للانتخابات البرلمانية

زعم وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، أنه لا خيار ولا قرار إلا للانتخابات البرلمانية، بحسب تعبيره.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أرادوا حرب السلطة وجر البلاد والشعب لحمام دم وساحة ترويع ودمار والاستحواذ على السلطة بقوة السلاح”، وفقا لوصفه.

وأضاف “أرادوا ترسيم تقاسم سلطوي يعطل الانتخابات البرلمانية ويكرس شراكة مع جنرال الانقلابات وهذا مرفوض من أيا كان فلا خيار ولا قرار إلا للشعب وانتخابات برلمانية تسقط مجالس البيادق وحزب الحرب”، على حد زعمه.