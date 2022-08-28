داخلية النواب تدعو لفتح تحقيق عاجل بشأن اشتباكات طرابلس

دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الأحداث الماضية والمتسبب في اندلاع الاشتباكات المسلحة بمدينة طرابلس.

وشدد الحراري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على أنه لا يجب التهاون في مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تعرض حياة سكان المدينة للخطر، ويجب فرض أقصى العقوبات حيال المتسببين في زعزعة أمن المدينة.

وجدد الحراري دعوته للتهدئة والمحافظة على الأمن العام وشدد على أن جميع الخلافات يجب حلها عن طريق الحوار، وأن الحلول الأمنية ستفاقم الأزمة ولن تحلها .

أعرب الحراري عن إدانته الشديدة للتصعيد الأمني الخطير في العاصمة طرابلس في اليومين الماضيين، والذي تسبب في حصيلة ثقيلة من القتلى المدنيين ، مضيفاً أن الاقتتال وسط شوارع المدينة يشكل تهديداً لحياة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات المدنية .

وقدم الحراري تعازيه الحارة لعائلات الضحايا معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى .