وزارة الصحة: 32 قتيل في اشتباكات طرابلس 

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد إحصائية ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس 191 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الجرحى من إجمالي الحالات 159، وعدد الوفيات من إجمالي الحالات 32، وعدد حالات الإيواء داخل المستشفيات 102.

وشهدت طرابلس السبت اشتباكات مسلحة وسط دعوات دولية بوقفها حفاظا على سلامة المدنيين، وتسوية الخلافات بين الأطراف المتقاتلة عبر الحوار.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عبر فيسبوك، أمس السبت أن إجمالي الإصابات بلغ 140 إصابة، توفي منها 23 وبينما من غادروا المستشفيات 83.