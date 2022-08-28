ليبيا الان

وزارة الصحة: 32 قتيل في اشتباكات طرابلس 

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد إحصائية ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس 191 حالة. 

وأضافت الوزارة أن عدد الجرحى من إجمالي الحالات 159، وعدد الوفيات من إجمالي الحالات 32، وعدد حالات الإيواء داخل المستشفيات 102. 

وشهدت طرابلس السبت اشتباكات مسلحة وسط دعوات دولية بوقفها حفاظا على سلامة المدنيين، وتسوية الخلافات بين الأطراف المتقاتلة عبر الحوار. 

وكانت وزارة الصحة أعلنت عبر فيسبوك، أمس السبت أن إجمالي الإصابات بلغ 140 إصابة، توفي منها 23 وبينما من غادروا المستشفيات 83.  


عدد المشاهدات:
238

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك