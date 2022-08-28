عبدالعزيز: سأرفع قضية محليا ودولياً في المجرمين من بقايا نظام القذافي

أعلن محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وعضو تنظيم الإخوان المسلمين، أنه سيرفع قضية محليا ودولياً ضد من أسماهم “المجرمين من بقايا نظام القذافي”، وفقا لتعبيره.

وقال عبد العزيز، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سوف أباشر في رفع قضية محلياً ودوليا في هؤلاء المجرمين من بقايا نظام معمر القذافي، أرجو من كل حر وحرة الإبلاغ عنها في الفيس”، بحسب قوله.

ويأتي حديث عبد العزيز، في إشارة لصفحة على “فيسبوك” حرّضت” على استهدافه أثناء تواجده في طرابلس.