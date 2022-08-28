المنقوش: مستمرون إلى تطلعات الشعب نحو الانتخابات

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، إن «روح المقاومة لدى الشعب تتجدد رغم الأحداث المؤلمة بالأمس لعاصمتنا التي خلفت حزنًا وجنائز وأضرارًا»، وذلك بعد عودة الهدوء الحذر في العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات ليلة الجمعة وصباح السبت وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 159 آخرين.

المنقوش.. ورسالة للجميع

واعتبرت أن مقاومة الشعب «رسالة للجميع ولكل من يحاول جر البلاد للفوضى والدمار، أننا مستمرون في الحياة والوصول إلى ما يتطلع له الشعب ألا وهو الانتخابات التي بدورها تحقق الأمن والاستقرار والسلام»، حسب تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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وشاركت المنقوش أمس في الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا برفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، واعتبرت وزيرة الخارجية في تغريدة أن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس «تهدم الخطوات المتقدمة التي تقوم بها الدبلوماسية الليبية للوصول إلى الاستقرار والسلام».