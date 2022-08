جويلي: إدخال حكومة باشاآغا إلى العاصمة ليست جريمة يعاقب عليها القانون

ليبيا – رأى أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة للمجلس الرئاسي السابق أن إدخال الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاآغا إلى العاصمة ليست جريمة يعاقب عليها القانون.

جويلي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال إنه لا يتحمل مسؤولية ضحايا الاشتباكات.

وأضاف: “تعرضت بعض الوحدات التابعة لنا للهجوم وقامنا بالرد”.

وتعليقًا على استخدام الطيران المسيّر، قال جويلي: “لم نتأكد من استخدامه ضدنا ولا نعتقد أنه سيستخدم في الاشتباكات الحاصلة، ونعتقد أنه لن يتهور أحد باستخدام الطيران المسير؛ لأن ذلك سيغير قواعد الاشتباك بشكل جذري إذا حدث”.

