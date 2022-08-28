وزير الصحة يتفقد جرحى الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس

طرابلس 28 أغسطس 2022 (وال) _ تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية (رمضان أبوجناح)، الأحوال الصحية للجرحى المتواجدين في عدد من المستشفيات العامة والمصحات الخاصة جراء الاشتباكات التي جرت في العاصمة طرابلس، وذلك مع المسؤولين الطبيين المشرفين على علاجهم، موجهاً بتسخير كل الإمكانيات لتقديم خدمات طبية لائقة لهم.

يذكر أن إجمالي ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس بلغ مائة وواحد وتسعين شخصًا، توفى منهم اثنين وثلاثين حالة شخصًا، فيما أصيب مائة وتسعة وخمسين آخرين. (وال _ طرابلس)

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