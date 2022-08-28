الإمارات تدعو إلى وقف العمليات العسكرية في ليبيا حفاظا على سلامة المدنيين

أدانت دولة الإمارات أعمال العنف المسلحة في ليبيا، ودعت كافة الأطراف إلى وقف العمليات العسكرية بشكل فوري، والحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية، وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس؛ للخروج من الأزمة الراهنة.

وحثت الإمارات إلى نبذ الفرقة وإعادة التهدئة والحوار الجاد، وتغليب المصلحة الوطنية؛ لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما جددت دولة الإمارات موقفها الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار؛ لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.