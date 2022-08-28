العرادي: الدبيبة لا يملك حلا للمشكلة الليبية إلا بالقضاء على حفتر أو التحالف معه

قال عبد الرزاق العرادي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إنه يمكن القول بأن حكومة فتحي باشاغا انتهت، على حد قوله، وذلك في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس بين مليشيات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وقوات اللواء أسامة الجويلي قائد قوات المنطقة الغربية الداعمة لـ«باشاغا»، وانتهت بانسحاب قوات الأخير.

كتب العرادي على فيسبوك: «حكومة الدبيبة لا تملك حلا للمشكل الليبي إلا بالقضاء على حفتر أو التحالف معه، أو أن ينتج المجلسان قاعدة دستورية وقانون انتخابات وكل حكومة تجري الانتخابات قدام حوشها» وفق تعبيره.