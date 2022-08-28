المنقوش: مستمرون في السعي للوصول إلى الانتخابات

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش الاستمرار في السعي للوصول إلى الانتخابات التي تحقق الأمن والاستقرار والسلام.

وقالت المنقوش في تغريدة لها بموقع “تويتر” “رغم الأحداث المؤلمة بالأمس لعاصمتنا التي خلفت حزن وجنائز وأضرار نرى اليوم روح المقاومة لدى الشعب تتجدد وكأنها رسالة للجميع ولكل من يحاول جر البلاد للفوضى والدمار” وأضافت “إننا مستمرين في الحياة والوصول إلى ما يتطلع له الشعب ألا وهو الانتخابات التي بدورها تحقق الأمن والاستقرار والسلام”

وتشهد العاصمة طرابلس حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.