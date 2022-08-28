الأرصاد الجوية: ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على غرب ليبيا معتدلة شرقًا 

العنوان – طرابلس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق غرب ليبيا، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.
- رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :–
حالة السماء: صافية غالباً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد خاصة على الدواخل وتتراجع يوم الثلاثاء.
- الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:–
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ ولا تتجاوز (29)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.
- الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:–
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.
- الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:–
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ.
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