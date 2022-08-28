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الأرصاد الجوية: ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على غرب ليبيا معتدلة شرقًا 

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق غرب ليبيا، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.  

  • رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة : 

حالة السماء: صافية غالباً.  

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد خاصة على الدواخل وتتراجع يوم الثلاثاء.  

  • الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد: 

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر. 

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ ولا تتجاوز (29)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.  

  • الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة: 

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.  

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. 

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.  

  • الواحات-السرير-تازربو-الكفرة: 

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.  

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ. 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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