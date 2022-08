ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه في مدينة القبة عددًا من أعضاء مجلس الدولة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن اللقاء بحث تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب ومجلس الدولة، لا سيما على مستوى المسار الدستوري وسُبل الوصول إلى تحقيق توافق ليبي _ ليبي ينهي المرحلة الراهنة ويمضي بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

