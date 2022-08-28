جهاز دعم الاستقرار في بيان: هدفنا إزالة الخرق الأمني الذي هدد سلامة طرابلس وقاطنيها

أصدر جهاز دعم الاستقرار بيانا حول الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس والعملية الأمنية التي قام بها للتعامل مع الخرق الأمني الذي يتهدد سلامة العاصمة وقاطنيها.

وقال الجهاز في بيانه انه بعد ورود معلومات مؤكدة حول قيام المدعو “هيثم التاجوري” بالإعداد لزعزعة أمن العاصمة طرابلس وإدخالها في دوامة صراع طويل، وتجهيز العتاد والمعدات اللوجستية لتحقيق ذلك، وهو ما تم تأكيده بعد اقتحام المعقل الرئيسي له بشارع الزاوية، تلا ذلك شروعه في تنفيذ مخططه عندما أقدمت مجموعة تابعة له بالرماية المباشرة على رتل تابع لجهاز الأمن العام ليلة البارحة، مضيفا انه عقب ذلك تم إصدار التعليمات لبعض الوحدات القتالية بجهاز دعم الاستقرار لإعداد وتنفيذ عملية أمنية تهدف لإزالة هذا الخرق الأمني الذي يتهدد سلامة العاصمة وقاطنيها.

وأوضح جهاز دعم الاستقرار أن العملية الأمنية هدفت للتعامل مع التهديد الأمني في أضيق إطار زمني ممكن، للحد قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتجنيب العاصمة الدخول في صراع قد يطول وتكون له آثار وخيمة على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وعبر الجهاز عن بالغ أساه على وقوع بعض الضحايا وتضرر بعض الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن كافة عملياته تهدف بالمقام الأول للدفاع عن أمن المواطنين واستقرار العاصمة وكافة ربوع ليبيا، على المدى القريب والبعيد.

وشدد جهاز دعم الاستقرار في بيانه على وقوفه سداً منيعاً، ورادعاً شديداً، ضد كل من تسول له نفسه التطاول على أمن وسلامة المواطنين، خاصة في العاصمة طرابلس.