بالصور والتفاصيل || حصاد ونتائج الصراع في ليلة دموية مُرعبة إثر الاشتباكات العنيفة التي شهدتها طرابلس

فيما يلي بالصور والتفاصيل حصاد ونتائج الصراع في ليلة دموية مُرعبة إثر الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

ــ عدد الوفيات 23 حالة، وعدد الجرحى 140 حالة، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة بحكومة #الدبيبة.

ــ أبرز الوفيات، وفاة الفنان الكوميدي مصطفى بركة، إثر إصابته برصاصة طائشة بمحيط مقر سكنه.

ــ استهداف مستشفى شارع #الزاوية “قصف قسمي العظام والأمراض السارية”.

ــ استهداف مستشفى الجلاء للولادة، ومركز خدمات الأسنان طرابلس بمنطقة الصريم، ومستشفى الحروق والتجميل.

ــ اشتعال النيران في مبنى جوازات شارع الصريم، بسبب قذيفة.

ــ اندلاع النيران بالسجل العقاري في شارع الجمهورية.

ــ سقوط قذيفة على مقر الهجرة غير الشرعية بطريق السكة.

ــ القذائف العشوائية، استهدفت مسجد معاوية بمنطقة البطاطا.

ــ اشتعال النيران بالقرب من جامع نشنوش، بمنطقة بن عاشور، نتيجة سقوط قذيفة عشوائية.

ــ استهداف منازل المواطنين، إثر قذائف عشوائية، واختراق الرصاص للحوائط والغُرف.

ــ سقوط قذيفة عشوائية، على عمارة تحمل اسم “عمارة الجويلي”، وسط العاصمة طرابلس.

ــ حرق أكثر من 120 سيارة، في المنطقة من شارع الجمهورية، حتى شارع الصريم، واستهداف المنازل بشارع الشيخة راضية.

ــ حريق في محطة وقود أحمد محمود ببوابة الجبس. #السبق