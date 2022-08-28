محذرا من سيناريو خطير.. شلوف: المليشيات لا تقاتل مجاناً أو لأجل المبادئ

أعرب رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، عن قلقه مما أسماه بـ “تغول المليشيات في العاصمة طرابلس”.

وقال شلوف، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” إن “ما يثير القلق فعلاً في طرابلس، هو تغول المليشيات التي قاتلت لأجل استمرار بقاء الدبيبه في طرابلس، فمن المعلوم أن هذه المليشيات لا تقاتل مجاناً أو لأجل مبادئ أو ثوابت، فما سيحدث الآن هو ازدياد تغول هذه المليشيات باستنزاف أكبر من المال العام الليبي، بالإضافة إلى مكاسب اقتصادية، وحصولهم على مناصب ووظائف مهنية سواء في الإدارات الداخلية والخارجية”.

وحذر شلوف، من خطورة “تغول المليشيات” الذي من شأنه مضاعفة إفراغ الخزينة الليبية، بما يقود البلاد سريعاً إلى سيناريو خطير.