داخلية النواب تدين اشتباكات طرابلس وتدعو إلى تحقيق عاجل 

العنوان – طبرق

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري عن إدانته الشديدة للتصعيد الأمني الخطير في العاصمة طرابلس.

وأكد الحراري أن الاقتتال وسط شوارع المدينة يشكل تهديداً لحياة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات المدنية.

ودعا رئيس اللجنة إلى إطلاق تحقيق عاجل لكشف ملابسات الأحداث الماضية والمتسبب في اندلاع الاشتباكات المسلحة في طرابلس.

وأكد الحراري أنه لا يجب التهاون في مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تعرض حياة سكان المدينة للخطر، ويجب اتخاذ أقصى العقوبات حيال المتسببين في زعزعة أمن المدينة.

وجدد دعوته للتهدئة والمحافظة على الأمن العام، مشددًا على أن جميع الخلافات يجب حلها عن طريق الحوار، وأن الحلول الأمنية ستفاقم الأزمة ولن تحلها.