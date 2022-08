تعليم تصريف الأعمال تعلق امتحانات الشهادة الثانوية إلى حين استقرار الأوضاع في طرابلس

ليبيا – قررت وزارة التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال تعليق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني، في كامل التراب الليبي، حتى استقرار الأوضاع في العاصمة طرابلس.

الوزارة وفي بيان لها اطلعت المرصد على نسخة منه، أوضحت أن القرار بتعليق الامتحانات اتُخذ بسبب ما تشهده العاصمة طرابلس من اشتباكات مسلحة، طالت المدنيين في بيوتهم، ولحرصها على سلامة الطلاب والمعلمين والمفتشين التربويين، وكافة الكوادر المُشرفة على سير الامتحانات.

