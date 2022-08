برشان يتهم دولًا إقليمية بالعمل على تأجيج الصراع داخل العاصمة طرابلس

ليبيا – اتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وحيد برشان دولًا إقليمية- لم يسمّها- بالعمل على تأجيج الصراع داخل العاصمة طرابلس.

برشان وخلال مشاركته السبت في برنامج “المسائية” على قناة ” الجزيرة مباشر” قال: “هذه الدول تريد بقاء ليبيا في مراحل انتقالية لا نهاية لها”.

وأعرب برشان عن تمنيه ألّا تدخل البلاد في أتون حرب جديدة، مشيرًا إلى أن الشرخ سيتعمق وكل المؤشرات تدل على زيادة الصراع.

