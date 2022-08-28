البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوقف العنف والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي

أعرب البرلمان العربي، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع في طرابلس، والتي تشهد مواجهات مسلحة أدت لوقوع العديد من الوفيات والمصابين بين المدنيين.

ودعا البرلمان العربي في بيان له، جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف العنف وموجات التصعيد وضبط النفس حقنا للدماء والعودة للحوار، والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، والتوصل إلى حل ليبي ليبي يحقق الاستقرار في ليبيا، معربًا عن تضامنه الكامل مع الدولة الليبية، مقدما تعازيه لأهالي الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ولاحقًا أعلنت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها طرابلس إلى 32 حالة وفاة و159 جريحا.