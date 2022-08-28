العكروت: ما يجري كل خميس في طرابلس «معارك» وليست حروباً

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، إن ما يحدث كل خميس في طرابلس ليس حرباً إنما معارك، موضحاً أن توصيف الحرب لا ينطبق على ما يجري من اشتباكات لعدة ساعات.

كتب قائلاً على فيسبوك: «أخذ عليّ بعض الأصدقاء انني دائما أنفي وقوع حرب، فلا زلت عند وجهة نظري واعتقادي بأن لن تكون هناك حرب، وما نراه يحدث بينهم توصيفه (معركة) وليس حرباً، المعركة قصيرة الأمد، محدودة العدد، محددة السلاح، لا خطط فيها ولا خطط بديلة، يتم تعديلها حسب اللحظة، لا شؤون إدارية فيها ولا امدادات ولا انسحاب وتقدم، ولا خرائط وغرف عمليات، ولا تشارك فيها كل الأصناف، طيران ودبابات ومدرعات وصواريخ، هي لحظية، تحدث فجأة وتتوقف فجأة».

وتابع قائلاً: «الحروب عادة لا تنتهي إلاّ بالمفاوضات الشاقة أو بإقرار أحد الأطراف بالهزيمة، والمعركة مرحلة من مراحل الحرب وجزء من أجزاء متوالية متتالية، لذلك تم توصيف ما حدث في العلمين بالمعركة (معركة العلمين) ومعركة واترلو بالمعركة ومعركة القرضابية بالمعركة، بينما، حرب الخليج الأولى ، وحرب الخليج الثانية، والآن حرب اليمن وحرب أوكرانيا، لذلك لا زلت عند وجهة نظري، ماحدث في طرابلس قبل عامين هو حرب، وما حدث في مطار طرابلس سنة 2014 هو معركة، وما يجري كل خميس هو معارك، وليست حرباً، ولن تحدث حربٌ بالمفهوم العسكري السياسي بعد حرب طرابلس الماضية».