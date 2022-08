النعاس: اللجوء للقوة للسيطرة على العاصمة لا يحقق الاستقرار

ليبيا – قالت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس إن الحرب ليست خيار الشعب، بل الانتخابات التشريعية هي خيار الشعب.

النعاس اعتبرت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن اللجوء للقوة للسيطرة على العاصمة لا يحقق الاستقرار.

وأشارت إلى أن أولى خطوات الاستقرار تبدأ عند النائب العام والمدعي العسكري والقائد الأعلى للجيش الليبي بإصدار قائمة بأسماء من يزعزع أمن الوطن والمواطنين واتخاذ قرارات جرئية للانحياز لخيار الشعب.

