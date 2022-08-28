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تعليقا على اشتباكات طرابلس.. فرنسا تحث الأطراف الليبية على احترام وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس  

أدانت فرنسا، اليوم الأحد، الاشتباكات التي وقت في طرابلس وتسببت في سقوط عدد من القتلى ودمار البنى التحتية للمستشفيات،

و حثت فرنسا إلى جانب الأمم المتحدة كافة الأطراف على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020.

وجددت فرنسا في بيان نشر عبر سفارتها في ليبيا تذكير كافة الأطراف بالتزاماتها فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

كما شجعت فرنسا الأطراف الليبية على التصرف بشكل بناء والانخراط في حوار لتخفيف التواترات والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

وأكدت فرنسا، أنها ستظل ملتزمة تمامًا بتعزيز حل سياسي قابل للتطبيق للنزاع الليبي، الأمر الذي يتطلب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وذات مصداقية.

وأسفرت الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين، مسببة حالة من الهلع بين المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان.


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صحيفة العنوان الليبية

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