ليبيا – أكد المتحدث باسم الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل أن المجموعات المسلحة التابعة لحكومة تصريف الأعمال هي من بدأت الاشتباكات.

عبد الجليل وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إن حكومة الدبيبة لا تتحرى الحقيقة وتقدم الوهم لليبيين.

ورأى أن حكومة الدبيبة لن تجري الانتخابات حتى بعد 10 سنوات.

The post عبد الجليل: المجموعات المسلحة التابعة للدبيبة هي من بدأت الاشتباكات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية