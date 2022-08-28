تونس تدعو مواطنيها في طرابلس لتوخي الحذر وتجنب التنقلات

أعربت تونس عن قلقها البالغ تجاه التطوّرات الخطيرة في ليبيا، داعية إلى ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للعمليّات المسلّحة حقنا لدماء .

ودعت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها إلى تغليب صوت الحكمة بين كافّة الفرقاء الليبيين وانتهاج الحوار سبيلًا لتسوية الخلافات وإعلاء مصلحة ليبيا حفاظًا على أمنها واستقرارها ووحدتها.

وشدد تونس على مواطنيها في طرابلس عبر سفارتها لدى ليبيا لتوخي الحذر وتجنب التنقلات، وتفادي مناطق الاشتباكات المسلحة وإطلاق النار المكثف وسقوط القذائف في مختلف المناطق.

وأكدت أهمية تضافر جهود المجموعة الدولية لمساعدة ليبيا على استكمال مسارها السياسي وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في كنف الوفاق والوئام لوضع حد للأزمة القائمة وبناء المؤسسات الدائمة في ليبيا.