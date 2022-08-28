عقيل: الإنجليز والأمريكان يبقون على الدبيبة كما وعدوا.. والأتراك يرونه خطاً أحمر

قال عز الدين عقيل، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن الإنجليز والأمريكان يبقون على عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حاكما كما وعدو.

أضاف في تدوينة بموقع فيسبوك: “تركيا تنفذ تهديدها باستهداف من يتجاوز خطها الأحمر في طرابلس واعتباره عدوا لها بسحق تحذيري مسيّر لقوات جويلي (اللواء أسامة جويلي قائد قوات المنطقة الغربية)، أحد أبرز معرقلي مشروع عودة الدولة” على حد تعبيره، في إشارة إلى الأنباء التي جرى تداولها عن استخدام طائرات البيرقدار التركية المسيرة في اشتباكات طرابلس الأخيرة لضرب قوات “جويلي” الداعمة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.