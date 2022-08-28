وزارة الصحة: أضرار بالغة بـ4 مرافق طبية جراء اشتباكات طرابلس

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، تعرض أربعة مرافق طبية في طرابلس إلى أضرار بالغة في البنى التحتية جراء الاشتباكات بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، أمس السبت.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاشتباكات التي اندلعت أمس في مناطق متفرقة وسط العاصمة طرابلس، «أسفرت عن استهداف عدد من المرافق الطبية، ما أدى إلى حدوث أضرار في البنى التحتية، فيما لم تسجل أية إصابات بين العاملين».

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المرافق الطبية التي تضررت من اشتباكات طرابلس

وأوضحت الوزارة أن «أربعة مرافق طبية، علقت بين نيران الأطراف المتحاربة، تعرضت إلى أضرار بالغة طالت عددًا من الأقسام والمباني الخارجية»، مبينة أنه «جرى استهداف مستشفى الجلاء للنساء والولادة بقذائف أصابت قسم الإيواء، وأُصيب المبنى الخارجي لمستشفى طرابلس المركزي ببعض الأضرار، فيما تعرض مبنى مركز خدمات الأسنان للحرق بعد سقوط قذائف على المبنى، وأدى سقوط عدد من القذائف على مستشفى جراحة الحروق والتجميل إلى تضرر قسم العمليات والمبنى الخارجي».

وأسفر تجدد الاشتباكات المسلحة الدامية وسط العاصمة الليبية طرابلس يومي الجمعة والسبت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

أحد المرافق الطبية التي تعرض لأضرار جراء اشتباكات طرابلس. السبت 27 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)

أحد المرافق الطبية التي تعرض لأضرار جراء اشتباكات طرابلس. السبت 27 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)

أحد المرافق الطبية التي تعرض لأضرار جراء اشتباكات طرابلس. السبت 27 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)

أحد المرافق الطبية التي تعرض لأضرار جراء اشتباكات طرابلس. السبت 27 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)

أحد المرافق الطبية التي تعرض لأضرار جراء اشتباكات طرابلس. السبت 27 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)

أحد المرافق الطبية التي تعرض لأضرار جراء اشتباكات طرابلس. السبت 27 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)

أحد المرافق الطبية التي تعرض لأضرار جراء اشتباكات طرابلس. السبت 27 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)