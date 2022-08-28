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السيطرة على حريق في إحدى محطات شركة الكهرباء اندلع جراء اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، سيطرتها على حريق اندلع بمحول 30 بمحطة تحويل المقاولون العرب نتيجة الاشتباكات التي حدثت في العاصمة طرابلس.

وفي بيان لها قالت الشركة أن فرقة الإطفاء التابعة لإدارة السلامة العامة بمكافحة الحريق والسيطرة عليه انتقلت إلى موقع المحطة لإخماد الحريق إثر البلاغ الوارد من مدير دائرة التحكم الفرعي بالمنطقة.

ولفتت الشركة إلى أن الحريق ترتب عليه فقد التغذية على منطقة الفلاح (طريق الجبس) وهي إحدى المناطق التي شهدت الاشتباكات.

وأسفرت الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين، ودمار المباني الخاصة والعامة، مسببة حالة من الهلع بين المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان.


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صحيفة العنوان الليبية

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