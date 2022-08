عبد المولى: الاشتباكات في طرابلس يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى عبد الحميد الدبيبة وحكومته

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن الأحداث الجارية الآن والاشتباكات في طرابلس شيء مؤسف للغاية، ولم يتوقع أحد أن الأمور ستؤول إلى ذلك من قتل ودمار وتهجير للمدنيين.

عبد المولى أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن كل الأحداث والاشتباكات في طرابلس يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى عبد الحميد الدبيبة وحكومته المنتهية الولاية.

وأشار إلى أن الدبيبة جر البلاد إلى الحرب ودعم التشكيلات المسلحة وجعلهم يستقوون على الدولة ومؤسساتها.

ولفت إلى أنهم “طالبوا بضم كل هذه التشكيلات المسلحة تحت مظلة الدولة؛ لأنهم أبناؤنا ولا يمكننا تجاهلهم، الدبيبة همّش جهاز الشرطة والمؤسسة العسكرية التي توكل إليها مهام حماية الدولة والمدنيين”.

وأكد على أن تشبّث الدبيبة بالسلطة وتعنته هو ما أوصل البلاد إلى هذه المأساة الحقيقية.

كمل توقع مغادرة الدبيبة وعصابته البلاد نهائيًا لأنهم يحملون جنسيات أخرى.

ونوّه إلى أن هناك أناس أبرياء ليس لديهم أي علاقة بما يحدث في اشتباكات في العاصمة طرابلس.

