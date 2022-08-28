غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للعنف في طرابلس لحماية المدنيين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعنف في طرابلس.

وحث غوتيريش، في بيان، بشأن ليبيا، الأطراف الليبية على الدخول في حوار حقيقي.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش في البيان، إن “الأمين العام تابع بقلق بالغ التقارير التي تتحدث عن اشتباكات عنيفة في طرابلس تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية”.

وشدد أن “الأمين العام يحث الأطراف الليبية على الدخول في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر وعدم استخدام القوة لحل خلافاتهم”.

وذكر أن الأمين العام دعا الأطراف إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات.

وأكد على استعداد الأمم المتحدة على تقديم الوساطة لمساعدة الجهات الليبية على رسم طريقة للخروج من المأزق السياسي، الذي يهدد بشكل متزايد الاستقرار الليبي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس.