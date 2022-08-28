تعليقا على اشتباكات طرابلس.. المنقوش: روح المقاومة لدى الشعب تتجدد رغم الأحداث المؤلمة

العنوان-طرابلس

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، إن “روح المقاومة لدى الشعب تتجدد رغم الأحداث المؤلمة بالأمس لعاصمتنا التي خلفت حزنًا وجنائز وأضرارًا”، ويأتي ذلك عقب عودة الهدوء الحذر إلى العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 159 آخرين.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، اعتبرت المنقوش أن “مقاومة الشعب رسالة للجميع ولكل من يحاول جر البلاد للفوضى والدمار، أننا مستمرون في الحياة والوصول إلى ما يتطلع له الشعب ألا وهو الانتخابات التي بدورها تحقق الأمن والاستقرار والسلام”.

وشاركت المنقوش، أمس السبت، في الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا برفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، واعتبرت وزيرة الخارجية في تغريدة أن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس تهدم الخطوات المتقدمة التي تقوم بها الدبلوماسية الليبية للوصول إلى الاستقرار والسلام.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة تسببت في دمار المباني الخاصة والعامة، وإثارة حالة من الهلع بين المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان.