المصرف المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية لثالث أسبوع بأغسطس

أدرجت الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي طرابلس على فيس بوك تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 18/8/2022 وحتى 24/8/2022.

وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (9/2020) المؤرّخ في 2020/12/31 بشأن الضوابط المنطمة لإجراءات فتح الإعتمادات المستندية وإيماءً إلى الفقرة رقم (5) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.