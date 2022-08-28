رئيس وزراء اليابان لـ”المنفي”: استقرار ليبيا أمرٌ لا غنى عنه

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن استقرار ليبيا أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك، خلال قمة مباحثات افتراضية أجراها كيشيدا عبر تقنيات الاتصال المرئي مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي والذي يزور تونس لحضور قمة مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في أفريقي (التيكاد الثامن).

وأعرب رئيس وزراء اليابان، عن أسفه لعدم تمكنه من الحضور الشخصي بقمة مؤتمر التيكاد الثامن، معربا عن أمله في الحصول على تعاون المنفي لإنجاح مؤتمر التيكاد.

وثمن الحضور الليبي بمؤتمر التيكاد الثامن، مؤكدا دعم اليابان لعملية الحوار السياسي الشامل الذي يشارك فيه كافة أطياف الشعب الليبي.

وأعلن عزم اليابان مواصلة المساهمة في جهود إعادة إعمار الدولة في ليبيا من خلال برامج تنمية الموارد البشرية وغيرها.

وفي المقابل، أعرب المنفي عن عزم ليبيا استئناف تنشيط العلاقات وتفعيل التعاون مع اليابان وتطلعاته نحو تعزيز أنشطة الشركات اليابانية.

واتفق الزعيمان على التعاون من أجل إنجاح عملية التيكاد.