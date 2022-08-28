الدبيبة: تكليف وزارة الدفاع بوضع خطة لإخراج المعسكرات من وسط طرابلس

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، عن تكليف وزارة الدفاع بالإسراع بوضع خطة شاملة لإخراج المعسكرات من وسط مدينة طرابلس، مشيرًا إلى إعطائه تعليمات مباشرة لإزالة المقرات الأمنية من مصيف طرابلس وتحويلها إلى شاطئ عمومي، وإعادة مبنى الإذاعة بشارع النصر إلى قطاع الإعلام.

وجاء ذلك في خطاب تعليقًا على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، يومي الجمعة والسبت، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 مصابًا.

وتابع الدبيبة، في كلمة بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»: «لقد شنوا عدوانًا همجيًا على عاصمة بلادهم بعد أن حشدوا الإمكانيات المادية من سرقة ضرائب الليبيين وحشدوا الدعم الإعلامي للفتنة بين الليبيين، وكأن ليبيا ليس بها من يغارون عليها ويقفون بالقوة والمرصاد للمنقلبين على السلطة بالحديد والنار».

الدبيبة: العدوان انتهى دون رجعة ومعه مشروع التمديد

وأردف أن «العدوان انتهى دون رجعة ومعه مشروع التمديد للجاثمين على صدور الليبيين منذ 8 سنوات، وحلم الانتخابات قد اقترب أكثر وأكثر»، معتبرًا أن «الديقراطية في ليبيا لم تتحقق حتى اليوم؛ لأنها ليست يوم الانتخابات ولكنها يوم التجديد لمن أحسن والعزل لمن أخطأ».

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رسالة من الدبيبة لعقيلة والمشري

وأشار إلى أن «تعطيل الانتخابات السابقة أو ما سمي بالقوة القاهرة كان بسبب آلية الطعون، والتي وُضع بشكل يفشل العملية الانتخابية برمتها»، متابعا: «يا سيد عقيلة ويا سيد المشري لقد فشل مشروع الحكومة الموازية، لأن الشعب يرفض التمديد، الشعب الليبي ليس قاصرًا حتى يخدع بفكرة ظاهرة حكومة جديدة وباطنها التمديد لأجسامكم التي فقدت الشرعية والمشروعية».

ولفت إلى تصريح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي قال: «اعطوني قانونًا أنفذ به الانتخابات»، مخاطبا الجهات التشريعية، «أطلقوا سراح الليبيين، واصدروا له القاعدة الدستورية للانتخابات».