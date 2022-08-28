السويحلي: أطالب بعدم إفلات “باشاغا” من العدالة عاجلاً أم آجلاً

حمل رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، مسؤولية الاشتباكات التي اندلعت أمس في العاصمة الليبية طرابلس، على حد زعمه.

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر:” إننا نُحمّل مهووسي السلطة “باشاغا وصوّان” ومن والاهم، كامل المسؤولية عن مقتل الأبرياء وترويع الآمنين وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة طيلة المدة الماضية، في الوقت الذي نترحم على الأرواح التي راحت ضحيةً لطموحات سلطوية مجنونة، ونطالب بعدم إفلاتهم من العدالة عاجلا أم آجلا”.

وأضاف:” ندعو الصادقين في مجلسي النواب والدولة إلى تجاوز صفقات عقيلة والمشري والوساطات المشبوهة لعباس كامل- رئيس المخابرات المصرية-، والتركيز على المهمة الوحيدة القادرة على انقاذ الوطن وهي إقرار الإطار القانوني للانتخابات في غضون شهر من الآن، قبل أن يتم تجاهلهم وإجراء الانتخابات بناء على القوانين السابقة”، على حد تعبيره.

وتابع:” نحث المفوضية العليا للانتخابات على استغلال هزيمة المشروع الانقلابي لاستعادة دورها القوي المستقل وتجاوز إملاءات عقيلة؛ بتلبية مطلب 2.5 مليون ليبي لإجراء الانتخابات” على حد قوله.

واستطرد:” ندعو رئيس الوزراء الدبيبة إلى تكثيف الجهود والالتزام القطعي بتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام كحد أقصى” وفقا لزعمه.