تعقيبًا على اشتباكات طرابلس : المنظمة الليبية للخبراء والاستشارات تدعو لدعم العملية الانتخابية وإرساء مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة

طرابلس 28 أغستعقيبًا على اشتباكات طرابلس : المنظمة الليبية للخبراء والاستشارات تدعو لدعم العملية الانتخابية وإرساء مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطةطس 2022 (وال)- عبرت المنظمة الليبية للخبراء والاستشارات عن بالغ قلقها حيال الأحداث المؤسفة بالعاصمة طرابلس وما حولها، بسبب الاشتباكات المسلحة، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

ودعت المنظمة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب التصعيد وتغليب مصلحة الوطن وجعلها فوق كل اعتبار، وإلى توفير الجهود لإنهاء الأزمة بالتوجه نحو بناء الدولة بالوقوف صفًا واحدًا لدعم العملية الانتخابية في أقرب الآجال، وإرساء مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وبناء مؤسسات دستورية ديمقراطية قوية.

وأبدت المنظمة استعدادها من خلال صفوة خبرائها من ربوع البلاد كافة للمساهمة بدعم هذا المسار، بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية، بغية تكريس ورسم طريق الخروج من جميع المختنقات، والمضي نحو مستقبل واعد ينعم فيه الشعب الليبي بالاستقرار والتقدم والإزدهار. (وال)

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