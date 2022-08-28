الشيباني: لابد من التواصل المباشر بين حفتر وقبيلة القذاذفة حتى لا تكون فتنة

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن خليفة حفتر لايرضى بحصار أهل بوهادي وترويعهم وهم الذين قاتل أبناءهم وقدموا خيرة شبابهم تحت قيادته في محاربة الإرهاب.

الشيباني شدد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه لابد أن يتم التواصل المباشر بين حفتر وبين عقلاء قبيلة “القذاذفة المجاهدة” حتى لا تكون فتنة.

ونوّه إلى أن التواصل المباشر معهم هدفه قطع الطريق أمام المتربصين والشامتين ولوضع حد للخلاف بالطرق السلمية في إطار العرف والقانون وشرع الله الذي لايعلوه أي تشريع بشري.

وفي سياق منفصل تطرق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني لما يجري في العاصمة طرابلس من اشتباكات.

الشيباني قال “يؤلمنا جداً ما يجري في العاصمة وهو دليل لا يقبل الشك أن جميع الأجسام في المشهد الليبي لم تعد صالحة للعمل، الانتخابات هي الحل”.