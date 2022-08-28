«داخلية البرلمان»: لا بد من محاسبة المتسببين في اندلاع الاشتباكات بطرابلس

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، عن إدانته الشديدة للتصعيد الأمني الخطير في العاصمة طرابلس في اليومين الماضيين، والذي تسبب في حصيلة ثقيلة من القتلى من المدنيين.

وأضاف الحراري، في بيان له، أن الاقتتال وسط شوارع المدينة يشكل تهديداً لحياة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات المدنية .

ودعا الحراري، إلى إطلاق تحقيق عاجل لكشف ملابسات الأحداث الماضية والمتسبب في اندلاع الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس، مؤكداً أنه لا يجب التهاون في مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تعرض حياة سكان المدينة للخطر، ويجب اتخاذ أقصى العقوبات حيال المتسببين في زعزعة أمن المدينة.

وجدد الحراري، دعوته للتهدئة والمحافظة على الأمن العام، مطالبا بحل جميع الخلافات عن طريق الحوار، وأن الحلول الأمنية ستفاقم الأزمة ولن تحلها .

وأعرب الحراري، عن تعازيه الحارة لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى .