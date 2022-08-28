الدبيبة يقرر اعتبار ضحايا اشتباكات طرابلس “شهداء واجب”

العنوان-طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، القرار (387) باعتبار 17 شخصًا ممن توفوا جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين من شهداء الواجب، وسينطبق ذلك أيضًا على كل من يتوفى من الجرحى نتيجة هذه الأحداث.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي أطلعت عليه العنوان، على أنه “في مقام تطبيق القانون رقم (12) لسنة 1991 بشأن تقرير حقوق ومزايا من يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعد شهيد واجب كل من فقد حياته في الأحداث العسكرية للدفاع عن العاصمة والشرعية في يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022، وذلك وفقًا للكشف المرفق، وكذلك كل من يتوفى من الجرحى نتيجة هذه الأحداث بعد صدور هذا القرار”.

وشددت المادة الثانية من القرار على ضرورة أن يكون ثبوت الوفاة من خلال ما يتقدم به مركز طب الميدان والدعم من إفادات رسمية، منوهًا إلى أن هذا القرار سيجري عرضه على اجتماع مجلس الوزراء القادم للاعتماد، وفق المادة الثالثة.

وأرفق الدبيبة قراره بكشف ضم 17 اسمًا ممن فقدوا حياتهم جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس، أمس السبت.

وأسفرت اشتباكات طرابلس عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين، مسببة حالة من الهلع بين المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان.