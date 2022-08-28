وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يترأس اجتماعًا لوضع الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس

طرابلس 28 أغسطس 2022 (وال)- عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد اليوم الأحد، اجتماعًا أمنيًا ضم مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير أمن طرابلس، ومعاون مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، استعراض الوضع الأمني بشكل عام داخل العاصمة طرابلس، وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها اليومين الماضيين.

ونوقش أيضًا وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين العاصمة وفق خطة أمنية توضع في هذا الشأن لمنع حدوث أي خروقات أمنية، وتكثيف عمل الدوريات والتمركزات الأمنية بالعاصمة لحفظ الأمن والمجاهرة به والمحافظة على المرافق والأهداف الحيوية والممتلكات العامة والخاصة.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض أهم الاحتياجات والإمكانيات التي تتطلبها عمل الدوريات والتمركزات الأمنية، لضمان قيامها بمهامها على أكمل وجه. (وال)

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