الشركسي: الدبيبة رسخ دوافع الحرب والفساد

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، رسخ دوافع الحرب التي لم تنته منذ حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وقال الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” إن الحرب تنتهي بزوال أسبابها وأسبابها قائمة منذ عهد السرّاج- رئيس حكومة الوفاق السابقة فائز السراج-، وقام بترسيخها دبيبة.

وأضاف الشركسي، أن الفساد القائم في العاصمة واحتكار المؤسسات والأموال هناك ستجعلها هدفاً عسكرياً- بكل أسف- لمن من لم يستطع تحقيق مكاسبه السياسية عبر الأدوات السياسية”.