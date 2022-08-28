مفارز الإدارة الهندسة العسكرية تقوم بأعمال إزالة مخلفات الحرب الناجمة عن الاشتباكات في وسط العاصمة

طرابلس 28 أغسطس 2022 (وال)- أفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، أن المفارز التابعة لإدارة الهندسة العسكرية قامت بأعمال إزالة مخلفات الحرب الناجمة عن الاشتباكات في وسط العاصمة، والتي شملت ( شارع الصريم – مقر الإذاعة – شارع الزاوية – مقر إدارة الاستخبارات العسكرية).

كما قامت بتلبية العديد من النداءات الواردة من المواطنين الذين تعرضوا لسقوط قذائف فوق منازلهم وممتلكاتهم، وقد قامت المفارز بالتعامل مع هذه القذائف ورفع الأذى عن المواطنين.

وأشار المركز إلى مفارز إدارة الهندسة العسكرية، قامت بتوزيع العديد من الملصقات للتوعية، ولغرض الاتصال بغرفة البلاغات في حالة عثورهم على أجسام غريبة، مؤكدة الاستمرار في العمل خلال هذه الأيام، حتى يتم تطهير جميع مناطق الاشتباكات من خطر المخلفات.

ونشرت الإدارة أرقام هاتفية للإبلاغ الفوري في حالة وجود أجسام غريبة وهي: ( 0912502692 – 0912502736 – 0921170704 – 0921170705 – 0921170706 ). (وال)

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